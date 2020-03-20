Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: İlköğretim ve 'nı 6 Haziran'a erteledik

Son dakika haberleri... Bakanı Selçuk "'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." ifadelerini kullandı

  • Güncel
  • 20.03.2020 14:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
ABONE OL
Bakan Selçuk: O sınavlar ertelendi!

Son dakika haberleri... Bakanı Ziya Selçuk, 'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

BURSLULUK SINAVI VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI ERTELENDİ!
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri