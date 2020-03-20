



Çin'de başlayan ve bir an da tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da etkisini artırırken hem hammadde ve üretim bölgelerinde hem de tüketimin çok olduğu ülkelerde salgının görülmesi küresel ekonomiyi derinden vurdu.

Koronavirüsün dünya piyasalarına etkisi nedeniyle düşüş trendine giren ve ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) üyesi Suudi Arabistan ile Rusya'nın anlaşmazlığı ile adeta çıkmaza giren petrol fiyatlarında kan kaybı devam ediyor.