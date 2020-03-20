İstanbul elektrik kesintisi 20 Mart günü birçok ilçede yaşanıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna evlerinde elektrik bulunmayan vatandaşlar yanıt arıyor. Vatandaşlar cep telefonlarından BEDAŞ planlı kesintileri sorguluyor. 20 Mart İstanbul planlı kesintiler nedeniyle Avrupa yakasında birçok ilçe elektriksiz kaldı. İşte, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı…

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (20 MART CUMA)

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah YAY MEYDANI, İNCİ sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BADEM, BİRİNCİ YOL, CAMİ, GÜVEN, ILGAZ, KISA, KONACIK, TARCAN, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÖZDEN, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399191)