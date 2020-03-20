İstanbul elektrik kesintisi 20 Mart günü birçok ilçede yaşanıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna evlerinde elektrik bulunmayan vatandaşlar yanıt arıyor. Vatandaşlar cep telefonlarından BEDAŞ planlı kesintileri sorguluyor. 20 Mart İstanbul planlı kesintiler nedeniyle Avrupa yakasında birçok ilçe elektriksiz kaldı. İşte, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı…
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? (20 MART CUMA)
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah YAY MEYDANI, İNCİ sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BADEM, BİRİNCİ YOL, CAMİ, GÜVEN, ILGAZ, KISA, KONACIK, TARCAN, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÖZDEN, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399191)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378946)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399227)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, POTİNCİLER, TURŞUCU BAYRAM sk / HACIAHMET mah YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHRİYE, HAKİM, KASIMPAŞA AKARCASI, TOPRAK TABYA sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, EREN, UFAK KÖPRÜ sk / İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI, AY, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, PAŞALI HASAN, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah GÜVEN, YAY MEYDANI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399958)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah BALTABAŞ, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, MACAR BOSTANI, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN sk / İSTİKLAL mah AY, DERYA BEYİ, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399244)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401016)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401015)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401110)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401741)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401781)
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403673)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403676)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GAMZE, GÜRBÜZ, KALE, KANARYA, MİNE, OKÇU, SAADET, SAKİN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403679)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN, 1.BALTACI, 1.SAKIZ, 2.GÜVEN, 2317., DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, PAZAR YOLU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402781)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.ERENLER, 1227., BÜLENT, DEMİR, EBRU, ENFES, ERSİN, FİLİZ, HOŞGÖRÜ, OSMAN GAZİ, ÇELEBİ, ÜÇCEVİZLER sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403695)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403693)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, OSMANİYE MEKTEBİ, SIĞIRTMAÇ, ÇÖREKOTU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402972)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, DEDE KORKUT, ERTUĞRUL, EVREN, GALİP ESMER, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, HEYBETLİ, HİCRAN, KALENDER, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, SEFA, SERA, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, TOLGA, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, İSTİKBAL, ŞEREF, ŞÜKRAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403769)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, GUREBA HASTANESİ, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406568)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403214)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.TOLGA, AKATLAR sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406917)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 3.SAKARYA sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406918)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, ADATEPE, ALİ RIZA EFENDİ, CONK BAYIRI, KOCATEPE sk 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405907)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah BEYAZ LALE sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405888)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇAMLI, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407000)
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