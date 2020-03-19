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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 08:51
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    • 19.03.2020 08:56
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    fiyatlarında 17 yıl sonra bir ilk!

    Son dakika haberleri ün varili 24 dolarla 2003'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatları + görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu düşmeye başladı. Görüşmelerde yaşanan gerginliğin yanı sıra dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs haftaya sert düşüşle başladı.

    Petrol fiyatlarında 17 yıl sonra bir ilk!

    ABD, , gibi ekonomilerde açıklanan destek paketlerine, son 2 günde 23 merkez bankasının yaptıkları faiz indirimlerine rağmen corona virüsün yarattığı endişelerin azalmaması fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açıyor.

    Petrolün fiyatı 24 doları görerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini test etti.

    Brent petrol şu dakikalarda 25 dolar seviyesinde.

    PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
    Petrol fiyatları + görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu düşmeye başladı. yaşanan görüş ayrılığı sonrası petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Halihazırda günlük kotalar nedeniyle 9.7 milyon varil üreten S. Arabistan'ın, tüketicilere verdiği iskontoyu da 2 dolarlardan 6 - 10 dolarlara artıracağına dair haberler var. Yaşananlar sorası haftaya sert düşüşle başladı.

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