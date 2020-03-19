Petrol fiyatlarında 17 yıl sonra bir ilk!

ABD, İngiltere, İspanya gibi ekonomilerde açıklanan destek paketlerine, son 2 günde 23 merkez bankasının yaptıkları faiz indirimlerine rağmen corona virüsün yarattığı endişelerin azalmaması petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açıyor.

Petrolün fiyatı 24 doları görerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini test etti.

Brent petrol şu dakikalarda 25 dolar seviyesinde.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol fiyatları OPEC+ görüşmelerindeki anlaşmazlık sonucu düşmeye başladı. Suudi Arabistan yaşanan görüş ayrılığı sonrası petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Halihazırda günlük kotalar nedeniyle 9.7 milyon varil üreten S. Arabistan'ın, tüketicilere verdiği iskontoyu da 2 dolarlardan 6 - 10 dolarlara artıracağına dair haberler var. Yaşananlar sorası petrolün varil fiyatı haftaya sert düşüşle başladı.