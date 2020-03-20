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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 13:59
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    • 20.03.2020 14:02
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    'yı vurdu! Air 5100 personelini çıkaracak

    Dünyayı etkisi altına alan en çok havacılık sektörünü vurdu. Koronavirüsün tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte havacılık şirketleri personellerini işten çıkarma kararı alıyor. 5 bin 100 personeli ile yollarını ayıracak.

    koronavirüs Air Canada'yı vurdu!

    'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül yüzbinlerce kişiye bulaşıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ye büyük zarar veren koronavirüs salgını nedeniyle 5100 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

    İşten çıkarmaların büyük kısmı kabin ekiplerinden oluşacak.

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