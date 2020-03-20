Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül koronavirüs yüzbinlerce kişiye bulaşıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiye büyük zarar veren koronavirüs salgını nedeniyle Air Canada 5100 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

İşten çıkarmaların büyük kısmı kabin ekiplerinden oluşacak.