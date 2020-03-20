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    • 20.03.2020 10:05
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    nda altın ve yükselişte | ları 20 Mart 2020

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs ekonomiyi etkisi altına aldı. Gelen son dakika haberine göre, gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham ü yüzde 0.88 artarak 28.72 dolardan, hafif petrolü yüzde 1.7 artarak 25.65 dolardan işlem görüyor.

    Emtia piyasalarında altın ve petrol yükselişte

    Başkanı 'ın İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve diğer üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşına müdahale edebileceğini ima eden açıklamasının ardından petrol fiyatları toparlanırken, altın da yeniden artan güvenliliman arayışlarına bağlı olarak hafif yükseldi.

    Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent yüzde 0.88 artarak 28.72 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.7 artarak 25.65 dolardan işlem görüyor.

    Küresel nda;
    - gümüş, yüzde 5.00 artışla 12.72 dolardan,
    - altın, yüzde 1.90 artışla 1,501.24 dolardan,
    - bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,
    - platin, yüzde 5.37 artışla 622.97 dolardan ve
    - paladyum yüzde 2.29 artışla 1,690.72 dolardan işlem görüyor.
    İç da ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,104 liraya yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Emtia piyasalarında altın ve petrol yükselişte | Emtia piyasaları 20 Mart 2020
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