"BİZ SINAVI YÜZ YÜZE YAPILAN EĞİTİMLERDEN YAPACAĞIZ"

Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs. vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar... Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.

Yarın okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Acaba bu eksiklikler nasıl giderir... Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Bu konuda da öncüyüz. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. Herkese temas eden bir konu.

Yıl boyunca hatta sınıflar arası işlenen konular da bağlantılıdır. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak.

Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasının markasına baktık. %30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli akıllı sistemimiz var. Bir çocuğun çözemediği sorudan, yazılım eksiğini anlıyor ve o konuyu önüne getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalışma hızını izliyorum, bu hızla gidersen senin tercihini değiştiriyorum.' diyor. Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu. Eğitim Bilişim Ağı'nda kim neyi isterse.