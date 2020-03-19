2020 KPSS ertelendi mi? KPSS iptal mi olacak? 2020 KPSS ne zaman sorusu gündeme oturdu. Kamuda çalışmak isteyen kişiler için girilmesi zorunlu olan ve her yıl binlerce kişinin katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için bu yıl belirsizlik hakim. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olmuştu. Sınavların ertelenmesinin gündeme gelmesiyle de KPSS ertelendi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından 14 sınavın ertelendiği duyuruldu. Peki, KPSS ertelendi mi? KPSS iptal mi olacak? İşte, 2020 KPSS hakkında tüm merak edilenler…

KPSS ERTELENDİ Mİ?

2020 KPSS için henüz ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylar aldıkları puan üzerinden kamu kurumlarında görev alıyor. Devlet memurluğu kadrosunda kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav tarihlerini büyük bir merak ile takip ediyor.

KPSS'ye girmek isteyen adaylar sınav için başvuruları 5- 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu başvuruları kaçıran adaylar KPSS geç başvuru için 9 Haziran tarihinde başvuru yapabilecek.