Rapor parası almak için kişilerin başvurularını yapması gerekiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya işvereni tarafından sigortalandırılan kişilerin çalışma hayatı sırasında sağlık sorunu yaşaması halinde rapor alması en bilinen yöntemdir. Resmi sağlık kurum ya da kuruluşlarından alınan rapor sonrasında kişilerin iş kazası ya da hastalık nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları ve maaşlarından kesilen dönemlerin ödenmesi sağlanır.
Rapor Parası İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?
Rapor parası almak için kişilerin başvurularını yapması ve SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kişinin şartlardan birine bile uymaması halinde; çalışanların raporunun olmasına bakılmaksızın rapor parası desteğinden yararlanması mümkün olmaz.
• Sigortalı kişinin çalışma süresi sırasında yaşadığı sağlık sorunun veya iş kazasının sağlık kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi gerekir.
• Rapor alan kişinin; raporu almadığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışıyor olması ve en az 90 prim günü ödemesinin yapılmış olması şarttır.
• Rapor parası desteği için başvuruda bulunacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir borcu bulunmaması gerekir.
• Verilen sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olmalıdır. Çalışanların hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi hallerde rapor parası ödeneği almasına imkan tanınır.
Rapor Parası Desteği Nasıl Alınır?
Rapor parası desteğinden yararlanmak için kişilerin ilk olarak ilgili kurum üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir. Çalışanın işverenine sağlık raporunu iletmesinin sonrasındaki 5 iş günü içerisinde verilen bilgiler e-rapor sistemine eklenir. Bir sonraki aşamada yönlendirilen rapor SGK yetkilileri aracılığıyla incelenir. İncelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından karar, başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bildirilir.
Kararın olumlu olmasından sonra çalışan üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile en yakın PTT şubesinden rapor parası ödeneği çekilebilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT hesabında kalan ve alınmayan ödemeler SGK'ya iade edilir. İade edilen miktarlar ilse emanet hesaplara yönlendirilir.
Rapor Parası Ödeneği Ne Kadardır?
Rapor parası için çalışanlara yapılan ödemelerde, sağlık kuruluşunda kişiye uygulanan tedavinin büyük payı vardır. Uygulanan tedaviler; hastanede kalma veya ayakta yapılan tedaviler şeklinde çeşitlendirilmiştir. Asgari ücret temel alınarak oluşturulan rapor parası 2020 yılı içinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 2020 yılı için rapor parası ödemesi miktarı günlük en az 65.40 TL olarak veriliyor. Rapor parasındaki artış için etkili olan diğer bir faktör ise; çalışanın aldığı brüt maaştır.
• Hastalık nedeniyle hastanede yatma hallerinde aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL olarak belirlenmiştir.
• İş kazası nedeniyle hastanede yatma hallerinde aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta yapılan tedavilerde ise aylık rapor parası 1.962 TL şeklinde düzenlenmiştir.
Rapor parası ödeneği, başvuru olumlu olarak sonuçlandıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde PTT şubelerine yatırılır. Başvurunun onayladığına dair yapılan bilgilendirme mesajından sonra; çalışanlar en yakın PTT şubesine giderek rapor parası ödeneklerini alabilirler.