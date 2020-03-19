Borcu olanlara e-haciz şoku! Uygulanan borç kalemlerine dikkat

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hem borçlu hem de alacaklı olanlar için elektronik ortamda haciz uygulaması geliştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerinin uygulamaları başta olmak üzere; birçok borç kaleminde e-Haciz yöntemi kullanılır. Ödenmemiş borçlarından dolayı mevcut banka hesaplarına bloke konulabilir. e-Haciz nedir? Hangi borç kalemleri için e-Haciz uygulaması yapılır?
e-Haciz Uygulamasının Amacı Nedir?
e-Haciz uygulamasındaki temel amaç, borçların tek bir elden takip edilmesine olanak tanırken; masrafları da minimuma indirmektir. Bunun dışında da uygulamanın avantaj sağladığı durumlar söz konusudur:
• Alacak takibinin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına olanak verilir.
• Kağıt, dosya ve posta masraflarının en düşük seviyede tutulmasına imkan tanınır.
• Haciz personelleri dosya yoğunluğundan kurtularak; denetim, tatbikat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğrulur.
• Gelir İdaresi işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için de kullanılan e-Haciz, VEDOP 3 programının içinde bir programla alt birimlerden gelen bilgilerin takibi yapılır.
Hangi Durumlarda e-Haciz İşlemi Yapılabilir?
e-Haciz genellikle devlet tabanlı tahsil edilmeyen vergi borçları için kullanılan bir uygulamadır. Kişilerin Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları için maaş, banka hesaplarındaki para, altın, fon, hisse senedi ve döviz gibi maddi mal varlıklarının elektronik ortamda bloke edilebilir. Kanun çerçevesinde e-Haciz yöntemi kullanılan borçlar kategorize edilmiştir:
• Trafik cezası borçları
• Motorlu taşıt vergisi borçları
• Maliye borçları
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları