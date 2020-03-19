Borcu olanlara e-haciz şoku! Uygulanan borç kalemlerine dikkat

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hem borçlu hem de alacaklı olanlar için elektronik ortamda haciz uygulaması geliştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerinin uygulamaları başta olmak üzere; birçok borç kaleminde e-Haciz yöntemi kullanılır. Ödenmemiş borçlarından dolayı mevcut banka hesaplarına bloke konulabilir. e-Haciz nedir? Hangi borç kalemleri için e-Haciz uygulaması yapılır?