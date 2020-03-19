TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.
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