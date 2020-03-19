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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 12:16
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    • 19.03.2020 12:16
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    : 'nin genel kurul toplantısı ertelendi

    haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), yeni tip virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

    TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

    'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

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