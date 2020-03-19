ÖSYM 2020 güncel sınav takvimi adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. DİB-MBSTS, EKPSS, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ sınavlarına girecek olan milyonlarca öğrenci için yeni sınav tarihleri açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ YKS VE LGS AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.
LYS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM'nin ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına yerleşebilmesi amacıyla düzenlediği iki basamaklı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci basamağını oluşturan sınavdır.
ÖSYM 2020 YILI GÜNCEL SINAV TAKVİMİ
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
2020 YKS, KPSS, LGS, DGS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM nedir?
ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.
ÖSYM ne iş yapar?
Yüksek öğretimde okumak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından hazırlanan Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına girerek istedikleri yüksek öğretim bölümünde okuyabilirler. ÖSYM ne iş yapar sorusunun cevabı Yüksek öğretim Kanunun 10. Maddesinde belirtilmiştir. Yüksek öğretim kurulunun istediği şartlar içerisinde yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bu sınavların sonuçları neticesinde öğrenci yerleştirme işlerini yapmak olarak belirtilmiştir. Yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS), lisans yerleştirme sınavı (LYS) , akademik lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES), yabancı dil sınavı (YDS) ve kamu personeli seçme sınavı (KPSS) gibi sınavları hazırlama ve yapma yetkisi vardır.
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