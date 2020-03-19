Emeklilikte yaş şartı değişiyor! Artık erken emekli olabilirsiniz! Milyonlara sevindirici haber

SGK DAİRE İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili SGK Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; konunun gündemde olduğunu ve üzerinde çalışılıp düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

10 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI

Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor.Yani yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden düşülüyor. Yıpranma ve yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte en az 3600 gün (10 yıl) çalışma şartı aranıyordu. SGK, bu konuda kolaylık sağladı.

Buna göre; 3600 gün hesabında, 1 Ekim 2008 öncesi yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacak. 2008 öncesi ve sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olanlar, 2008'den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirip, daha erken emekli olabilecekler.Yıpranmadan yararlanan kişilere, çalıştıkları her 360 gün için 60 gün ile 180 gün arasında değişen sürelerde fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Daha fazla emekli maaşı, çalışanları iki türlü etkiliyor. Kaynak: Emeklilikte Yaş Şartı Değişiyor Artık Emekli Olabilirsiniz