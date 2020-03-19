Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısının ardından Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi tarafından, toplum ve perakendecinin de talepleri doğrultusunda alınan AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararının ardından alışveriş merkezleri bir bir kapılarını kapatmaya başladı.

AKİŞ İKİ AVM'SİNİ KAPATTI

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz.

Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

NİŞANTAŞI'NDAKİ AVM DE KAPANDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul'un Nişantaşı semtinde bulunan City's AVM'de kapatıldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada AVM'lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini açıklamıştı.

KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi AVM'lerin kapatılamasına iişkin aldığı tavsiye kararı sonrası şu açıklamada bulunmuştu;

"AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan 'evinizden çıkmayın' tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır.

AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız."