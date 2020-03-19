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    • 19.03.2020 16:06
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    • 19.03.2020 16:06
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    Türkiye'deki üretimi geçici olarak askıya aldı

    Japon otomotiv devi , Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim operasyonlarını koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak askıya aldı. Kararın 23 Mart 2020'den itibaren başlayacağı bildirildi.

    Honda Türkiye'deki üretimi geçici olarak askıya aldı

    Türkiye, Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

    Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirus (kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

    Ayrıca; şu anki planın 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmak üzerine kurulduğu bildirilirken, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirileceği belirtildi.

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