Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.

Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.

Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı."demişti.