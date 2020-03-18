Favipiravir nedir? Koronavirüs ile ilgili arka arkaya haberler geliyor.Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğü geçen günlerde açıklandı. Çin Büyükelçiliği bir açıklama yaparak Favipiravir isimli ilacın koronavirüsüne iyi geldiğini söyledi. Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti. T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
Koronavirüsün ilacı bulundu mu? 'Favipiravir' koronavirüs tedavisinde kullanacak
Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.
Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.
Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.
Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.
Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.
Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.
Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.
Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.
Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı."demişti.
BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak "Favipiravir isimli ilacın covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı." diye tweet atttı.
FAVİPİRAVİR NEDİR?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
Koronavirüs Amerika'dan çıkmış olabilir mi?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüs dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler OHAL ilan ederken bazı ülkeler ise uçuşlarını durdurdu. Söz konusu virüsün nasıl ortaya çıktığı büyük merak konusu oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarını köşesine taşıdı. Kaplan, "Salgın yayılmayı sürdürürken, beraberinde getirdiği dezenformasyon savaşları da devam edecek. Ta ki tedavi bulunana dek! Tedaviyi hangi ülkenin bulacağı, resmi daha netleştirebilir" ifadelerini kullandı.
İşte Kaplan'ın konuyla ilgili o yazısı:
Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs krizini olabilecek en kötü şekilde yönetiyor.Çin, virüs tespit edildikten sonra dünya ile virüsün gen dizilimini paylaşmıştı. Türkiye'de olduğu gibi ülkeler, bundan sonra teşhis test kitlerini hazırlamaya başladılar. Amerika'da hastalık baş gösterdiğindeyse test kitleri bozuk çıktı! Böylelikle hastalığı olan pek çok kişi teşhis konamadan hastanelerden evlerine gönderilmiş oldu. Üstelik Trump, 2018 yılında, bütçeye katkı sağlasın diye bir sürü federal oluşumla birlikte Salgın Hastalıklar Birimi'ni de kapatmıştı. Bozuk test kitleri ve koordinasyonsuzluk birleşince virüs Amerika'nın pek çok eyaletine bulaşmış oldu.
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