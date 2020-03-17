Dünyada ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükseldi. 77 bin 257 kişi ise tedavi sonucu iyileşti. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.

İtalya : Çin dışında en çok ölümün olduğu İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

İran : İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Virüs teşhisi konulan kişi sayısı 13 bin 938'e çıktı.

ABD : 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD'de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.

Almanya : Vaka sayısı bugün 5 bin 813'e yükselirken; 13 kişi hayatını kaybetti. Fransa : 5 bin 437 kişide virüs tespit edildi, 127 kişi öldü.

İspanya : 7 bin 844 kişide virüs tespit edildi; 292 kişi öldü.

İngiltere : Ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, vaka sayısı 1391'e ulaştı.