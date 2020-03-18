Milyonlarca emekli için ikinci promosyon dönemi geldi, çattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronovirüs salgınına karşı tedbirler artırılırken, bankacılık sektörü de bu kapsamda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu.
Bankacılar, emeklilerin promosyon işlemleri için şubelere gitmelerine gerek olmadığının altını çizdi. Emekli promosyonu işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkati çeken bankacılar; 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.
Emekliler, promosyon için bankalarını değiştirmek istiyorsa, işlem e-Devlet'ten kolayca yapılabilecek. Promosyon başvurusu ise bankanın çağrı merkezi aranarak ya da internetten olabilecek. Bazı bankalar ise cep telefonu mesajı ile işlem yapıyor.
KİM, NE VERİYOR?
AKBANK: Maaşını taşıyanlara 700, 850, 1.000 TL. Kartla harcamaya bu yıl 250, otomatik fatura talimatına 100 TL'ye varan chip para var.
DENIZBANK: 675, 850, 1.000 TL.
FIBABANKA: 500, 625, 750 TL.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 TL.
HALKBANK: 500, 625, 750 TL.
ING: 500, 625, 750 TL. Kartla harcamaya 3 yılda toplam 1.800 TL'ye varan ek ödeme imkanı var.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 TL.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 TL. 2 otomatik ödeme talimatına 150 TL. Emekli yakınını getirenlere emekli başına 150 TL, en çok 1.500 TL.
TEB: 2 otomatik ödeme talimatı verene 1.000, 1.125, 1.250 TL. Emekli yakınını getirene emekli başına 150, en çok ise 1.500 TL.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 TL.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 TL.
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