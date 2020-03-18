oronavirüsün

olası etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'ta yapacağı toplantıyı öne çekerek dün toplananfaizi 100 baz puan indirdi. Banka , politika faizini'e çekti.ayrıca, bankalara likidite desteğinden zorunlu karşılıklarda indirime, reel sektöre kredi desteğinden ihracat kredilerine kadar birçok başlıkta ekonomiye destek adımları attı.

Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesindesağlanacak.İhtiyaç duyulan günlerde piyasayalikidite sağlanabilecek.Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınanartırıldı.Dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup, söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.Zorunlu karşılıklar uygulamasında yabancı para zorunlu karşılık oranlarıindirilecek.Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındı.Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığıdüzenlenecek.İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındı.gün Coronavirüs endişeleri sebebiyle 6.40 lirayı aşan dolar, dün de yükseldi. Güne 6.4269 liradan başlayan dolar, öğleden sonra 6.49 liranın üzerini gördü.