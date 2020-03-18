Coronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'ta yapacağı toplantıyı öne çekerek dün toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirdi. Banka, politika faizini yüzde 9.75'e çekti. Merkez Bankası ayrıca, bankalara likidite desteğinden zorunlu karşılıklarda indirime, reel sektöre kredi desteğinden ihracat kredilerine kadar birçok başlıkta ekonomiye destek adımları attı.
Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.
İhtiyaç duyulan günlerde piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek.
Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı.
Dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup, söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.
Zorunlu karşılıklar uygulamasında yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilecek.
Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındı.
Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecek.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındı.
DOLAR 6.49'U AŞTI
Önceki gün Coronavirüs endişeleri sebebiyle 6.40 lirayı aşan dolar, dün de yükseldi. Güne 6.4269 liradan başlayan dolar, öğleden sonra 6.49 liranın üzerini gördü.
Alınan önlemler ve Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.
İhtiyaç duyulan günlerde piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek.
Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı.
Dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup, söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.
Zorunlu karşılıklar uygulamasında yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilecek.
Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındı.
Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecek.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındı.
DOLAR 6.49'U AŞTI
Önceki gün Coronavirüs endişeleri sebebiyle 6.40 lirayı aşan dolar, dün de yükseldi. Güne 6.4269 liradan başlayan dolar, öğleden sonra 6.49 liranın üzerini gördü.
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