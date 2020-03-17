Emeklilere 'promosyon' işlem uyarısı! Promosyon ödemesi nereden alınır? En yüksek hangi banka kaç TL ödüyor?

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın bankalarda alacağı promosyon ücretlerinde taban ücretleri Mart ayının ilk günlerinde duyuruldu. Promosyon tekliflerini inceleyen emeklilere önemli bir uyarı yapıldı. Bankacılar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu. Peki, promosyon ödemesi nereden alınır? En yüksek hangi banka kaç TL ödüyor? İşte konu hakkında merak edilenler

EMEKLİLER PROMOSYON VE MAAŞ UYARISI!

Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısı yapıldı.

2020-2023 dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda banka şubelerinde yoğunluk gözleniyor.