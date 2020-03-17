Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplandı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle Para Politikası Kurulu'nu erken topladı. Banka faizi 100 baz puan düşürdü. Bankadan toplantı sonrası açıklamalar geldi.
İşte Merkez Bankası'nın açıklamaları:
YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR
Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır.
Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.
Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır.
Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır.
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