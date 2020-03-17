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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 Gazete
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    'tan piyasaları rahatlatan açıklama: Yol haritası tamam

    , tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek uygulanacağını, atılacak adımları Başkan Erdoğan’ın açıklayacağını duyurdu...

    Yol haritası tamam
    Ülkemiz olası bir küresel türbülansa hazır. Tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek uygulanacak.
    Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Tedbirler hızla uygulamaya sokulacak.




    EKONOMİYE DESTEK PAKETİ
    Piyasaların likidite erişiminde en ufak aksaklık olmayacak.
    En fazla etkilenen sektörler ve tüm alanlarda önlem alınacak.
    Üretim ve sekteye uğramayacak.
    Tedbirler ekonomi için koruma kalkanı olacak.
    Yeni tedbirler açıklanıp hızla uygulamaya sokulacak.

    Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı en etkili önlemleri alan ülke olurken, ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımları bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgına karşı yol haritasının hazır olduğunu açıkladı. Coronavirüs'ün ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede 'sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal' olduğuna işaret eden Albayrak, birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini aldıklarını söyledi. Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Atılacak adımlar ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, işgücü piyasamızın korunması birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmıştır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır."

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