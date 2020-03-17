Kredi faiz oranları ne kadar? Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları yoğun şekilde sorgulanıyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB kredi faiz oranları araştırılıyor. Merkez Bankası'nın aldığı karar doğrultusunda faiz oranları düşürüldü. Faiz oranlarının düşmesinin ardından gözler bankalardaki kredi faiz oranlarına çevrildi. Peki, 17 Mart güncel kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizden Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB tüm bankaların kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
FAİZ NEDEN İNDİRİLDİ?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır." denildi.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri
Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Tüketici kredisi faizi %1,05
Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98
Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri
Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
Emekli konut kredisi faizi %0,94
TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94
ING Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlenen ING Bank'ta 100 bin lira konut kredisi kullanmak isteyen bir müşteri 120 ay vadede aylık 1.427,78 TL ödeyerek kredi çekebiliyor. Toplam geri ödeme ise 171.333,84 TL olarak belirlendi.
ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING Bank, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi olanağı veriyor. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler 60 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle kredi başvurusu yapabiliyor.
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 1.04
AKBANK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
Faiz oranı yüzde 0.97 Akbank'tan 100 bin TL, 120 ay vadeli konut kredisi 1.413,98 TL taksitle ödenebiliyor.
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.09
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.90
İhtiyaç kredisi (Anında kredi): 0.99
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Bankadan alınan ihtiyaç kredisinde yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Faiz oranı müşteri özellikleri, risk durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterir.
Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler banka aracılığıyla bildirilmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
• Gelir durumu belgesi
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11
Denizbank İhtiyaç Kredisi
Denizbank bünyesinde vatandaşlar yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 60 aya varan vade imkanıyla krediyi kullanabilirler. Denizbank tarafından yapılan yasal uyarıda; bankanın onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme haklarına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 1.14
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak verilen kredilerin faiz oranları yüzde 1.19 ile 1.49 arasında değişiklik gösteriyor. Bankaya başvuru talebini iletmek için gerekli olan belgeler listelenmiştir:
• Nüfus cüzdanı
• Gelir belgesi
• Emekli belgesi
• Firma belgeleri
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 1.23
Taşıt kredisi: 1.45
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik aylık yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi imkan sunuyor. İhtiyaç kredisinin vade oranları ise 3-60 ay arasında değişiklik gösteriyor. Bankanın başvuru koşulları arasında; 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor.
İhtiyaç kredisi için gerekli olan evraklar banka tarafından belirlenmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suret
• Gelir belgesi
• Tapu fotokopisi
• Kira kontratı
• Araç ruhsatı
Türkiye Finans Bank İhtiyaç Kredisi
Banka ihtiyaç sahiplerine yüzde 1.03'ten başlayan faiz oranıyla kredi çekme fırsatı veriyor. Esnek ödeme fırsatı ile bankadan alınan kredi taksitleri kişilerin nakit akışına göre planlanabilir. İhtiyaç kredisine ek olarak müşteriler temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
Burgan Bank İhtiyaç Kredisi
Burgan Bank standart ihtiyaç kredisi kapsamında 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi veriyor. Burgan Bank müşterine ise aynı vade oranıyla yüzde 1.49 faiz imkanı sunuluyor.
Alternatif Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.89 olan Alternatif Bank'tan 100 bin TL tutarında 120 ay vade seçenekli konut kredisi kullanan bir müşteri aylık 1.420,87 TL taksit ödeyerek hayallerindeki eve kavuşabiliyor. Toplam Geri Ödeme: 170.504,34 TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.