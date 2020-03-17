Kredi faiz oranları ne kadar? Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları yoğun şekilde sorgulanıyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB kredi faiz oranları araştırılıyor. Merkez Bankası'nın aldığı karar doğrultusunda faiz oranları düşürüldü. Faiz oranlarının düşmesinin ardından gözler bankalardaki kredi faiz oranlarına çevrildi. Peki, 17 Mart güncel kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizden Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB tüm bankaların kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

FAİZ NEDEN İNDİRİLDİ?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır." denildi.