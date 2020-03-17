



Açılışta BIST 100 endeksi, 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 88.923,35 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,44 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,47 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile spor oldu.