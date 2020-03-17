Korona Türkiye son dakika: Kapalı olacak mekanlar hangileri? Fırın, market, kuaför, kasap, bakkal, manav ve pazar kapalı mı? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığınca 81 ili kapsayan genelge sonrasında kapalı olacak mekanlar açıklanmıştı. Kahvehane, kafe, internet cafe, düğün salonu ve spor salonları gibi bir çok alanı kapsayan yasağın detayları merak ediliyor. İşte Kapalı olacak mekanlar hangileri? Bu arada tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.
FIRIN, MARKET VE KUAFÖRLER KAPALI MI OLACAK?
Fırın, market, kuaför (berber), kasap, bakkal, pastahane, manav ve pazar yerlerinin kapalı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak. İşte kapalı olan yerler...
Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
STK'LARIN GENEL KURULLARI, EĞİTİMLERİ VE TOPLANTILARI ERTELENECEK
Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.
Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Koronavirüste 14 gün kuralına uymayana hapis cezası! Taahhütname imzalatılıyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.
COVID-19'a İlişkin Semptomu Bulunmayan Yolcuların Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de 47'ye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken, virüse karşı tedbirler arttırılarak, gerek havaalanı gerekse gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlara imzalatılan formda, kişilere son 14 gün içinde Kovid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, "Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyon gerekmektedir" deniliyor.
Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formunda kişilerin yapması gerekenler ve uymayanlara ceza yaptırımı TCK'nın 195. maddesi gereğince şöyle sıralanıyor:
1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.
2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.
3. Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.
4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.
5. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.
"EVDE İZLEME İLİŞKİN OLARAK BELİRTİLEN TALİMATLARA UYACAĞIMI TAAHHÜT EDERİM"
"Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesinde yer alan '66 ve 67. maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler TCK'nın 195. maddesi mucibince cezalandırılır' hükmü ve TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükümleri kapsamında, hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma bilgilendirme yapılmıştır."
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