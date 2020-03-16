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    • Ekonomi
    • 17.03.2020 09:24
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    • 17.03.2020 09:24
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    açıklamaları... --- marketler kapandı mı, kapanacak mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bilgilendirmek açıklamaları yapıyor. Bakanlık tarafından 81 ili ilgilendiren kafe ve yemek yeme alanlarının kapatılmasına yönelik genelge yayınlandı. Vatandaşlar yasağın detaylarını araştırmaya başladı. Peki --- marketler kapandı mı, kapanacak mı? İşte detaylar... Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri dün gece saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi. BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor

    Korona son dakika: BİM-A101-ŞOK marketler kapandı mı, kapanacak mı?

    Korona son dakika: Koronavirüs nedeniyle tüm yurtta önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bilgilendirmek açıklamaları yapıyor. Bakanlık tarafından 81 ili ilgilendiren kafe ve yemek yeme alanlarının kapatılmasına yönelik genelge yayınlandı. Vatandaşlar BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı, kapanacak mı? Sorularını da merak ediyor. Şu an gelen haberlere göre BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler satışa devam ediyor. BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor. A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı?

    Vatandaşlar BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler kapandı mı, kapanacak mı? Sorularını da merak ediyor. Şu an gelen haberlere göre BİM-A101-ŞOK-Hakmar marketler satışa devam ediyor.

    Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak

    Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek

    Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak

    BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
    CarrefourSA kapanış saati: 22.00

    MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    Migros açılış saati: 09.00
    Migros kapanış saati: 22.00

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