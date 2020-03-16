Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak