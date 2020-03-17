TRUMP AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.