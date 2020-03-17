Milyonlar koronavirüs ne zaman bitecek? Coronavirüs aşısı bulundu mu? Sorularını internet üzerinden detaylı olarak araştırıyor. Bu bağlamda haberimizde sizler için makale yaptık. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi. Vuhan'dan dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının aşısı henüz bulunmadı. Konu ile ilgili alınan son dakika bilgilerine göre, ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda coronavirüs için ilk aşı denemeleri başladı.
4 KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ
İngiliz yayın kuruluşu BBC 'nin AP 'ye dayandırdığı ve son dakika olarak geçtiği haberine göre, deney kapsamında coronavirüse karşı aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.
Aşının üzerinde denendiği ilk kişinin adı açıklanmadı. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bildirilirken çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
GENETİK KODLARI DEĞİŞTİ
Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.
Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.
TRUMP AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında corona virüsün Temmuz ya da ağustos ayında sona ereceğini söyledi. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.
Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.
KAN GRUBU ÖNEMLİ
Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı
2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ
Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.
A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK
Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.
0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK
Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı.medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.
Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:
A kan grubu : %37.75
0 kan grubu: %25.80
Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.
Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.
CORONA ÇIKAN İLLER HANGİLERİ?
Yeni tip koronavirüsün hangi illerde görüldüğüne yönelik açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL SOKAKLARI BOŞ KALDI!
İstanbul'un en işlek caddeleri korona virüs nedeniyle boş kaldı. Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ve Şişli'nin sokakları sessizliğe büründü. Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da korona virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik önlemler genişletildi. Bu kapsamda Bakanlığı 81 İl Valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi. Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence alanları dün gece 00:00 itibariyle kapatıldı.
İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Şişli'nin Cumhuriyet, Halaskargazi, Vali Konağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon Caddeleri bu sabah bomboş kaldı. İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ilçesinin caddelerinin de boş kaldığı görüldü. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Karaköy gibi en çok ziyaret edilen noktalar sessizliğe büründü.
Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Karaköy'deki Tarihi Perşembe Pazarı da vatandaşların korona virüs endişesinden olumsuz etkilendi.
Hastalıktan dolayı insanların sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen bir vatandaş, "Hastalıktan dolayı insanlarımızın sokağa çıkma konusunda huzursuzluğu var. Normalde bu caddenin dolup taşması gerekiyordu ama şu an çok seyrek. İnsanlar sanırım hastalıktan korktuğu için cadde bomboş" dedi. Çay ocağına geldiğini belirten bir vatandaş ise, "Çay ocağına geldik kapalı. Her yerde kapalı. Çay içmeye gelmiştik ama sağlık için kapalı" ifadelerini kullandı.
Hırdavatçılar Çarşısında bir esnaf ise, "Çıkmıyor kimse, çıkmasınlar. Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu.
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