16 Mart TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları! TOKİ Tuzla kura çekilişi 2+1 ve 3+1 isim tam listesi sorgulama oldukça merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün başladı. TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

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