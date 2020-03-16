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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 14:25
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    • 16.03.2020 14:25
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    (parası) 16 Mart yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı?

    16 Mart Pazartesi günü de yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. olarak da bilinen evde bakım maaşı 35 ilde yatırıldı. Bu parayı almaya hak kazanan vatandaşlar paralarını çekmeye başladı. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerle kanıtlanmış kişilerin yakınlarına evde bakım maaşı her ay düzenli olarak yatırılıyor. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan maaşlar E-Devlet kapısından da sorgulanabiliyor. Peki, 16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı...

    16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayında yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi evde bakım parasını düzenli olarak alıyor. Bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı. Şu ana kadar Mart ayı için 35 ilde bu maaşın yatırıldığı açıklandı. E-Devlet kapısından evde bakım maaşları sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar ise SMS ile sorgulama yapabiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (16 MART 2020)

    1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli

    4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay

    7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye

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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı (parası) 16 Mart yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı?
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