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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi 2+1 sorgulama! TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları asil yedek tüm liste için tıklayınız!

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları asil yedek tüm liste toki.gov.tr adresinden açıklanıyor. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği TOKİ Tuzla kurası 2+1 konutları çekilişi yapıldı. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşları mutlu edecek TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları isim isim tüm listeye sayfamızdan ulaşabilir ve ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. TOKİ'nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün sürecek. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

16.03.2020 17:50 - Son Güncelleme: 16.03.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





