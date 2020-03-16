TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi 2+1 sorgulama! TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları asil yedek tüm liste için tıklayınız!
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları asil yedek tüm liste toki.gov.tr adresinden açıklanıyor. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği TOKİ Tuzla kurası 2+1 konutları çekilişi yapıldı. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşları mutlu edecek TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları isim isim tüm listeye sayfamızdan ulaşabilir ve ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. TOKİ'nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün sürecek. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.
TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklanıyor. TOKİ'nin Tuzla'da inşa edeceği 5750 konut için kura çekilişi başladı. Çekilişte adı okunan isimler ev sahibi olmanın heyecanıyla büyük sevinç yaşanıyor. TOKİ'nin resmi sosyal kanallarından canlı yayınlanan kura çekimi için heyecan dorukta. İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilir ve isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. İşte, TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları...
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00
17 Mart 2020 Salı saat: 09:00
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00
19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00