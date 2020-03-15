Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 18'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirtti. "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi. Virüs nedeniyle şu anda dünya genelinde alarm durumuna geçildi. Ölü sayısı 5,500'e yaklaşırken, 145,870 kişi de virüsten etkilendi. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte detaylar…

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