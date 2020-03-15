Ülkemizde emeklilere pek çok farklı yardım sunulmaktadır. Emekli maaşının yanı sıra promosyon, emeklilere ikramiye gibi ödemeler de yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan son düzenlemelerde emeklilere aile yardımları da gündeme gelmiş bulunmakta. Türkiye Emekliler Derneği de memur konfederasyonları da bu konuda ısrarlı. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan emekli ayda 405 lira ek gelir elde edecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar! Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.

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