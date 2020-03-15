Tüm Emeklilere 602 TL ödeme. SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. İşte son açıklamalar. Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor. Emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten, 10'a çıkarılması söz konusu. Konuyla ilgili haberleri ilgiyle takip eden vatandaşlar 'emekli ek ödemeleri ne kadar? 'yeni ek ödemeler ne kadar olacak? sorularının yanıtlarını arıyor. Eğer talep kabul görürse en düşük ödeme 119 TL, en yüksek ise 602 TL olacak. İşte emekli maaş ve ek ödemelerle ilgili tüm detaylar...

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