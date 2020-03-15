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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 10:29
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    • 15.03.2020 10:31
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    ? İşte Koronavirüs testi yapan hastaneler...

    Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? ? Soruları gündem olmaya devam ediyor. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste....

    Corona virüs testi ücretli mi? İşte Koronavirüs testi yapan hastaneler...

    ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Ülkemizde vaka sayısının 6'ya yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik. Corona virüsü kiti aracılığıyla PCR yöntemi kullanılarak yapılan test, ilk aşamasını 90 dakika içerisinde tamamlamaktadır. Corona virüsü test sonuçları, yeni sistemle takribi 1-2 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir. Peki, Corona virüsü testi nerede yapılıyor? İşte, Corona virüsü test kiti hakkında merak edilen bazı bilgiler

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