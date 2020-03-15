ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Ülkemizde vaka sayısının 6'ya yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik. Corona virüsü kiti aracılığıyla PCR yöntemi kullanılarak yapılan test, ilk aşamasını 90 dakika içerisinde tamamlamaktadır. Corona virüsü test sonuçları, yeni sistemle takribi 1-2 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir. Peki, Corona virüsü testi nerede yapılıyor? İşte, Corona virüsü test kiti hakkında merak edilen bazı bilgiler

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