Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 14:25
    ABONE OL

    O ürün geldi! Cuma ürünler kataloğu yayında!

    Markete cuma günü gelecek olan ürünler arasında dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Detaylar haberimizde sizlerle. marketler için adresinden sipariş gerçekleştirilemektedir.

    Kolonya ve el dezenfektanı! 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

    Bu hafta kataloğunda kadın simli spor ayakkabı 32,90 TL, kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7,95 TL, dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    BİM KOLONYA FİYATLARI

    Bim marketler için internet adresinden sipariş gerçekleştirilemektedir. Ancak ürünleri incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

    20 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi O ürün geldi! 20 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri