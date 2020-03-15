16 Mart Dolar kuru ne kadar? Altın ve dolarda resesyon alarmı!

Dünya kara Pazartesi şoku ile sarsılmıştı. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı. Uzmanlar güvenli limanlara topluca bir kaçış olduğunu belirtiyor. 2008 ekonomik krizi sonrası dünya ekonomisi en kötü günlerinden birini yaşarken gelişmelerden sonra gözler euro, dolar kuru ve altın fiyatları için yaşanacak gelişmelere çevrildi.
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16 MART DOLAR VE EURO KURU
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.
SWAP HAMLESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.
AMERİKA'DA BORSA YÜZDE 7 KAYIPLA GÜNE BAŞLADI, İŞLEMLERE ARA VERİLDİ!
SP 500 endeksi güne yüzde 7 gibi ciddi bir kayıpla başlarken yaşanan panik duygusu ve ani satış şoku nedeni ile işlemlere 15 dakikalık ara verildi.
Korana Virüsü salgını nedeni ile hem talep hem de arzda büyük daralma yaşanırken tüm bu gelişmeler ekonomik olarak teknik resesyon riskini ortaya çıkardı.
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Pimco küresel baş ekonomi danışmanı Joachim Fels "Ekonomi için önümüzdeki birkaç aylık dönemde henüz en kötü geride kalmadı.
İkinci çeyrekte toparlanma gelecektir, ancak reel ekonomiye de yansıyacak finansal koşularda sert daralmaya yol açabilecek ABD şirket nakit akışlarının bozulduğu bir ortamda, ABD kredi çevriminde olası aksaklıklardan endişeliyiz" diyerek hem Avrupa hem de Amerikan ekonomisi için teknik resesyon riskinin büyük oranda arttığını söyledi.
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