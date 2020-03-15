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    • 22.03.2020 09:29
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    Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Şoke eden tahmin geldi

    Gram fiyatı yoğun şekilde araştırılıyor. 16 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. gram fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Koronavirüs nedeniyle altına hücum devam etti. Uluslararası piyasalarda yaşanan dengesizliğin ardından güvenli liman olan altına akın edildi.

    Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat!

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan Koronavirüs olayından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bu anlamda vatandaşlar tarafından Kapalıçarşı altın fiyatları 15 Mart günü sorgulanıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor.

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    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

    KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 MART)

    GRAM ALTIN FİYATI

    318,96

    319,38

    %-0,40

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    311,25

    311,39

    %-2,80

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.529,07

    1.530,60

    %-2,94

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    510,34

    522,19

    %-0,40

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.130,00

    2.162,00

    %0,46

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.017,50

    1.044,38

    %-0,40

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    2.041,37

    2.082,36

    %-0,40

    ATA ALTIN FİYATI

    2.105,16

    2.159,02

    %-0,40

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    181,81

    182,05

    %-0,40

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    232,84

    233,15

    %-0,40

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    290,90

    291,28

    %-0,40

    ALTININ KİLOGRAMI 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 374 milyon 743 bin 539,01 lira, işlem miktarı ise 4.308,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 389 milyon 992 bin 116,64 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    BORSADA BU HAFTA

    BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi.

    Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, euro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu.

    Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.

    ALTIN ALIMLARI FAZLALAŞTI

    Özel yatırımcıların ellerindeki altın rezervi bankaların rezervlerini geçtiği düşünülüyor. Dünyaca ünlü bankalar altın mahzenlerini ilk kez bu yıl yeniden açtı. Uluslararası bankalar yeni altın mahzenleri açmaya başladı. Yatırımcıların fiziki altın alımları yerine altın saklama alanları ve kasaları açma oluşturmaya başladı.

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