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    • 22.03.2020 17:35
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    Altın, alacaklar için önemli bir gelişme yaşandı

    16 Mart dolar ne kadar? Dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri ise araştırılıyor. Merkez Bankası (Fed),yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesiikinci kez indirdi. Altın, 'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı?

    Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih!

    Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de sizler için önemli bir haber hazırladık. Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir.

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    UZMANLAR UYARDI

    Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıkdan sonra açıklanması beklenirken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating'in Türkiye değerlendirmesinni takip edileceği kaydererek, yurt dışında merkez bankası toplantı tutanacakları sonrası Avrupa ve ABD yatırımları seyrini belirleyeceği açıklandı.

    HEM DÜNYA HEM TÜRKİYE İÇİN KRİTİK HAFTA

    Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir.

    DOLAR VE BORSA REKOR KIRABİLİR

    ABD'de geçen hafta %2,5 beklenti bile enflasyon verisinin etkisi sonrası Dolar kendisi 6'nın üzerine atmış, Borsa rekorlar kırmıştı. Dolar kuru 0,5 artarak 99,2 ile 4 ayın zirvesini görmüştü. Dow Jones bile haftada %1.6 kazanarak tüm haftalık kapanışın zirvesine geçmişti. Uzmanlar, son dönemde ekonomik aktiviye ilişki Avrupa, ABD ve Türkiye'de Borsa, Dolar, Altın ve Euro'nun yükseleceği düşünülüyor.

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