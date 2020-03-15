Kendinizi ve mal varlığınızı güvene alın! E-Devlet'e girip...

E-Devlet sistemi ile milyonlarca vatandaşımızın hayatı oldukça kolaylaştı. Fakat teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar ise boş durmadı. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.
"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"
Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."
Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.
Ev satın alacaklar dikkat! Tapuda eğer bu yazıyorsa...
Ev alacak çoğu kişi tapuda yazan 'kat irtifakı' ya da 'kat mülkiyeti' ifadelerinin ne anlama geldiğini bilmeden alıyor. Tapudaki bu iki farklı ifade, binanın iskanıyla ilgili. Buna göre, şayet inşaat 'resmen' tamamlanmamışsa yani iskanı alınmamışsa tapuda kat irtifakı, iskan alındıysa kat mülkiyeti ifadesi yazılır. İskan almamış bir konutu satın almak ise hayli risklidir.
Kat irtifakı, inşaatın başladığını ancak tamamlanmadığını, kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ifade eder. İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o binanın iskanı alınmamış demektir. Bu da ileride başınızı ağrıtabilir!
BELEDİYEYE SORUN
Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir. İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir.
Bunun için müteahhitin belediyeye iskân ruhsatı başvurusu yapması gerekir. Eğer 'kat irtifakı' tapulu bir ev alıyorsanız, öncelikle belediyeye giderek, iskan müraacatının yapılıp yapılmadığını ve inşaatın projeye uygun olup olmadığını sorun. Belediyeden alacağınız bilgiye göre hareket edin.
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