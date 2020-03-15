Kendinizi ve mal varlığınızı güvene alın! E-Devlet'e girip...

"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.