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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 17:50
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    • 14.03.2020 17:50
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    ilk belirtileri nelerdir? Corona (Korona) virüsü kaç kişiye bulaştı? Türkiye’de hangi hastanede?

    ilk belirtileri, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dünyada kabus haline gelen ? Corona (Korona) Türkiye’de hangi hastanede? Ülkemizi de etkileyen ve şu ana kadar 5 kişide görülen arasında Sağlık Bakanlığı tarafından uyarılar yapılıyor. Peki, bu virüsten ne zaman şüphelenmek gerekiyor? Virüsün ilk belirtileri arasında yüksek ateş olduğunu belirten uzmanlar, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğün de etkili olduğunu belirtiyor. Türk genlerinin virüsten etkilenmediği yönünde ortaya çıkan asparagas haberlere dikkat edilmemesi gerekiyor.

    Corona virüsü ilk belirtileri nelerdir? Kaç kişiye bulaştı?

    Corona virüsü ilk belirtileri nelerdir? Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü belirtileri hakkında vatandaşların araştırması sürüyor. Virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasından ardından, virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyen kişiler virüsün belirtileri hakkında arama motorları üzerinden sorgulama yapıyor. Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Corona (Korona) virüsü Türkiye'de hangi hastanede? Coronavirüsün en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük görülüyor.

    CORONA VİRÜSÜ İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az Corona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.

    CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

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