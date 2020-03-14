Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi sorusu altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsünün piyasalarda etkisi görülürken altın fiyatları son üç günde düşüşe geçti. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı. Uzmanlar altın almayı ya da satmayı düşünenler için çarpıcı bir uyarıda bulundu.

BU HAFTA BORSA VE ALTIN KAYBETTİRDİ, DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 12,77 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, avro/TL yüzde 1,58 değer kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde, 12,77, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, avro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, avro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.