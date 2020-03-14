Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler önlemler alınmaya devam ediyor. Ülkemizde şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Koronavirüs vakasının görüldüğü illeri merak eden vatandaşlar aynı zamanda yaşadıkları illerde vakanının görülüp görülmediğini araştırıyor. Peki, Bursa, Kayseri ve Malatya'da corona virüs var mı? Korona virüs vakası olan iller hangileri? İşte detaylar

BURSA'DA KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Tıp Bayramında Bursa Şehir Hastanesi çalışanlarına ziyarette bulundu. Esgin, sosyal medyada korona virüsü ile ilgili algı yapmaya çalışanlar hakkında yasal işlemlere başlandığını, Bursa'da korona virüsünün bulunmadığını belirtti.

MALATYA'DA KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi. Malatya'da herhangi bir koronavirüs vakası görülmedi.

KAYSERİ'DE KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Kayseri'de herhangi bir koronavirüs vakası görülmedi.