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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 16:40
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    • 14.03.2020 17:23
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    BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte A101, BİM açılış kapanış çalışma saatleri

    BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusu şu günlerde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de 81 ilinde şubesi olan BİM, A101 ve ŞOK Marketler Zinciri açılış ve kapanış saatleri, alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden farklı aktüel ürünleri takip eden yüz binlerce insan A101, BİM Market açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor.

    BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

    A101, BİM ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp kapandığını merak eden yüz binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuyla ilgili araştırmaların yükseldiği görülüyor. Hafta içi ve hafta sonu BİM, ŞOK ve A101 çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte A101, BİM Market açılış kapanış saatleri

    BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00
    Kapanış saati: 21:00

    A101 çalışma saatleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte A101, BİM açılış kapanış çalışma saatleri
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