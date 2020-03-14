BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte A101, BİM açılış kapanış çalışma saatleri

A101, BİM ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp kapandığını merak eden yüz binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuyla ilgili araştırmaların yükseldiği görülüyor. Hafta içi ve hafta sonu BİM, ŞOK ve A101 çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte A101, BİM Market açılış kapanış saatleri
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
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