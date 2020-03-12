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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 18:33
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    • 12.03.2020 18:33
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    ? Corona nedeniyle hangi üniversiteler tatil edildi? YÖK tatil açıklaması yapıldı mı?

    sorusu hakkında öğrenciler tarafından araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı başladı. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülüyor. Toplantının ardından milyonlarca öğrencinin beklediği okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklama gelecek. Peki, corona nedeniyle hangi üniversiteler tatil edildi? İşte detaylar

    Corona nedeniyle hangi üniversiteler tatil edildi?

    Milyonlarca öğrenci özellikle şu saatlerde üniversiteler tatil mi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler tarafından konu hakkında son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılıyor. Peki, koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var? YÖK üniversite tatil açıklaması var mı?

    ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşiyor. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama gelecek.

    KORONAVİRÜS NEDENİYLE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE TATİL VAR?

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

    İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

    Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

    Tatil edilen üniversiteleri incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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