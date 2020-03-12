Milyonlarca öğrenci özellikle şu saatlerde üniversiteler tatil mi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler tarafından konu hakkında son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılıyor. Peki, koronavirüs nedeniyle hangi üniversitelerde tatil var? YÖK üniversite tatil açıklaması var mı?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşiyor. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama gelecek.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HANGİ ÜNİVERSİTELERDE TATİL VAR?

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Tatil edilen üniversiteleri incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...