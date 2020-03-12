Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler dünyada yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşüyor gibi görünse de aslında uzmanlar bu konu hakkında vatandaşları uyarıyor. Bu bağlamda İran ve ABD arasındaki gerginlik azaldıkça altın fiyatları yedi yılda ilk kez 1.600 doların üzerine çıktıktan sonra bugün geri düştü. Peki altın fiyatları neden düşüyor?

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