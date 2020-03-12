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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:24
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    • 13.03.2020 10:24
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    ları düşüyor gibi olsa da hedef fiyat çok yüksek! Uzmanlardan şoke eden uyarı! Altın fiyatları neden düşüyor?

    'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte piyasalarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. larında yaklaşık iki üç haftalık dönemde görülen yükselişin bu artışın sürüp sürmeyeceği merak konusuydu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve anlık altın fiyat artışlarını öğrenmek i araştırma yapıyor. Uzun bir süredir altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Bugün 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı. Türkiye'de olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

    Uzmanlardan şoke eden uyarı! Altın fiyatları neden düşüyor?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.
    Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler dünyada yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşüyor gibi görünse de aslında uzmanlar bu konu hakkında vatandaşları uyarıyor. Bu bağlamda İran ve ABD arasındaki gerginlik azaldıkça altın fiyatları yedi yılda ilk kez 1.600 doların üzerine çıktıktan sonra bugün geri düştü. Peki altın fiyatları neden düşüyor?

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