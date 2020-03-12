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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 11:20
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    • 13.03.2020 11:21
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    , , tatil mi? okul tatil açıklaması! Okullar kaç gün tatil oldu?

    Okulların tatil olup olmamasıyla ilgili bekleyiş sona erdi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs (coronavirus) tehlikesine karşı bakanlar ve Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunuldu. , , tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Okullar kaç gün tatil oldu? Beştepe'de dün gerçekleştirilen zirvenin ardından kararlar peş peşe açıklandı. Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen ara tatil öne çekildi ve 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta arayla okulların tatil edildiği açıklandı.

    Okullar tatil mi? MEB son dakika ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

    Yarın ? 13 Mart Cuma okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. okul tatil açıklaması milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de Koronavirüs vakasının görülmesinden sonra, birçok kurum evden çalışma hazırlığı yapıyor. Okulların da tatil olması gündeme geldi. Peki, 13 Mart Cuma , , ? Okulların tatil olup olmadığına yoğun şekilde yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs (coronavirus) tehlikesine karşı bakanlar ve Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelirken, alınacak önlemler birinci madde olacak. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

    OKULLAR TATİL Mİ?

    Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

    Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

    Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

    SON DAKİKA OKUL TATİL AÇIKLAMASI VAR MI?

    Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

    Sağlık Bakanı Koca'nın toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

    OKULLAR İÇİN DÖRT SEÇENEK

    Toplantıda virüsün yayılması ve riskin görülmesi halinde ilköğretim okulları ve üniversitelerin tatil edilmesi, nisan ayındaki ara tatilin öne çekilmesi, tatilin uzatılması ve uzaktan eğitim gibi dört plan görüşülecek.

    Bu konuda atılacak adımları belirleyen Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı sunumda tüm seçeneklerin artıları ve eksilerini kabine üyeleriyle paylaşacak. Selçuk, olası tatil kararı halinde uzaktan eğitim ve sınav takvimi hakkında da bilgi verecek.

    ÜNİVERSİTELERDEN TATİL KARARLARI

    İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı.

    TEST KRİTERİ DEĞİŞTİ

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de ilk pozitif vakanın tespit edilmesiyle birlikte test kriterlerinin de değiştiğini söyleyerek "Eskiden son 14 gün içinde riski yüksek ülkelerden gelmiş olan ve belirtileri gösteren kişilere test yapıyorduk. Artık hangi ülke olduğu fark etmeksizin son 14 gün içinde gelmiş ve belirtileri göstermiş olmak yeterli. İlerleyen günlerde bu kriter daha da genişletilebilir ve yurt dışına çıkmış olma şartı da aranmayabilir. Yani artık daha çok kişiye test yapma gündemimize girmiştir" dedi.

    VATANDAŞLAR MASKE TAKIYOR

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

    ONLINE EĞİTİM HAZIRLIĞI

    Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından gözler okullara çevrildi. Konuyla ilgili olarak Gökkuşağı Koleji yaptıkları açıklamada olası bir tatil durumunda online eğitime geçileceğini açıkladı.

    Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi kararının alınması durumunda uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli, "1'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden online eğitimle derslerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir" dedi.

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    Haberler Ekonomi İlkokul, ortaokul, lise tatil mi? MEB son dakika okul tatil açıklaması! Okullar kaç gün tatil oldu?
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