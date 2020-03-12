Yarın okullar tatil mi? 13 Mart Cuma okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. MEB son dakika okul tatil açıklaması milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de Koronavirüs vakasının görülmesinden sonra, birçok kurum evden çalışma hazırlığı yapıyor. Okulların da tatil olması gündeme geldi. Peki, 13 Mart Cuma ilkokul, ortaokul, lise yarın okullar tatil mi? Okulların tatil olup olmadığına yoğun şekilde yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs (coronavirus) tehlikesine karşı bakanlar ve Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelirken, alınacak önlemler birinci madde olacak. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

SON DAKİKA OKUL TATİL AÇIKLAMASI VAR MI?

Toplantıda okulların tatil olup olmayacağı ya da ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği de görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından karar verileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

OKULLAR İÇİN DÖRT SEÇENEK

Toplantıda virüsün yayılması ve riskin görülmesi halinde ilköğretim okulları ve üniversitelerin tatil edilmesi, nisan ayındaki ara tatilin öne çekilmesi, tatilin uzatılması ve uzaktan eğitim gibi dört plan görüşülecek.

Bu konuda atılacak adımları belirleyen Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı sunumda tüm seçeneklerin artıları ve eksilerini kabine üyeleriyle paylaşacak. Selçuk, olası tatil kararı halinde uzaktan eğitim ve sınav takvimi hakkında da bilgi verecek.

ÜNİVERSİTELERDEN TATİL KARARLARI

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı.

TEST KRİTERİ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de ilk pozitif vakanın tespit edilmesiyle birlikte test kriterlerinin de değiştiğini söyleyerek "Eskiden son 14 gün içinde riski yüksek ülkelerden gelmiş olan ve belirtileri gösteren kişilere test yapıyorduk. Artık hangi ülke olduğu fark etmeksizin son 14 gün içinde gelmiş ve belirtileri göstermiş olmak yeterli. İlerleyen günlerde bu kriter daha da genişletilebilir ve yurt dışına çıkmış olma şartı da aranmayabilir. Yani artık daha çok kişiye test yapma gündemimize girmiştir" dedi.

VATANDAŞLAR MASKE TAKIYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

ONLINE EĞİTİM HAZIRLIĞI

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından gözler okullara çevrildi. Konuyla ilgili olarak Gökkuşağı Koleji yaptıkları açıklamada olası bir tatil durumunda online eğitime geçileceğini açıkladı.

Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi kararının alınması durumunda uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli, "1'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden online eğitimle derslerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir" dedi.