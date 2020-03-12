Okullar kaç gün tatil edildi? Ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve veli özellikle şu saatlerde okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi gören öğrenciler tarafından konu hakkında son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki, 16 Mart 2020 okullar tatil mi? Okullar kaç gün, ne zamana kadar tatil edildi? Hangi illerde tatil? İşte detaylar

OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.