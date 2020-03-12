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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 19:42
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    • 12.03.2020 19:42
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    Son dakika: 16 Mart 2020 ? Okullar kaç gün, ne zamana kadar tatil edildi? Hangi illerde tatil?

    Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi sorusu öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Konu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından milyonlarca öğrencinin beklediği okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklama geldi. Peki, okullar kaç gün, ne zamana kadar tatil edildi? Hangi illerde tatil?

    Okullar kaç gün tatil edildi?

    Okullar kaç gün tatil edildi? Ülkemizdeki milyonlarca öğrenci ve veli özellikle şu saatlerde okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi gören öğrenciler tarafından konu hakkında son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki, 16 Mart 2020 okullar tatil mi? Okullar kaç gün, ne zamana kadar tatil edildi? Hangi illerde tatil? İşte detaylar

    OKULLAR TATİL Mİ?

    Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

    Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

    Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: 16 Mart 2020 okullar tatil mi? Okullar kaç gün, ne zamana kadar tatil edildi? Hangi illerde tatil?
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