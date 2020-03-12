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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 11:41
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    • 13.03.2020 11:42
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    2020 emekli ödenecek? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT promosyonu ne kadar?

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT promosyonu ne kadar? 2020 emekli ödenecek? Devlet bankalarından promosyon ödemesi almak isteyen milyonlarca emekli, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT promosyon miktarları hakkında araştırma yapıyor. 3 yıl boyunca banka aracılığı ile maaşlarını alma taahhüdü karşılığında emekliler promosyon almaya hak kazanıyor. Bazı bankalar tercihlerini özelden yana kullanırken, bazı bankalar da devletten ödeme alacak. İşte, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT ne zaman sorusunun yanıtı!

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar sorusu emeklilerin araştırdığı konulardan birisi. Mart 2020 itibariyle milyonlarca emekli yeni promosyon anlaşmaları yapıyor. Maaşlarını devlet bankalarından almak isteyen emekliler Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'nin ne zaman promosyon ödemesi yapacağını araştırıyor. 2020 promosyon ne zaman ödenecek? Bankalar 2020 yılı için vereceği emekli promosyon miktarlarını belirlemişti. Birçok banka emeklilere ekstra şart koşarak vereceği miktarı şişiriyor. Devlet bankaları ise herhangi bir şart sunmuyor. Peki, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar?

    EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    HALKBANK

    Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

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    Haberler Ekonomi 2020 emekli promosyon ne zaman ödenecek? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT promosyonu ne kadar?
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