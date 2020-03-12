Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar sorusu emeklilerin araştırdığı konulardan birisi. Mart 2020 itibariyle milyonlarca emekli yeni promosyon anlaşmaları yapıyor. Maaşlarını devlet bankalarından almak isteyen emekliler Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'nin ne zaman promosyon ödemesi yapacağını araştırıyor. 2020 promosyon ne zaman ödenecek? Bankalar 2020 yılı için vereceği emekli promosyon miktarlarını belirlemişti. Birçok banka emeklilere ekstra şart koşarak vereceği miktarı şişiriyor. Devlet bankaları ise herhangi bir şart sunmuyor. Peki, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.