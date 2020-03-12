YÖK son dakika üniversiteler tatil mi? Devlet özel üniversiteler tatil oldu mu? Koronavirüs nedeniyle iş hayatından eğitime, spordan sanata kadar birçok alanda etkili önlemler alınıyor. Bu önlemlerden birisi de üniversite eğitimi oldu. İlkokul, lise, üniversite öğrencileri okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyordu. Bazı özel üniversitelerin aldığı tatil kararının ardından gözler YÖK'e çevrilmişti. Peki, üniversiteler tatil mi? İşte, YÖK son dakika kararları...

OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversiteler, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.