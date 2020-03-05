Fırsatçının maskesi düştü

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başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan Coronavirüs salgınının ardından talebin arttığı maskelerde 5 kata kadar fiyat artışı yaşanırken,fırsatçılara ceza yağdırdı.9 firmanın haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Firma başına yaklaşıkceza kesilirken, toplam cezadayandı."Aynı firma bu uygulamasına devam ederse cezalarıçıkarma yetkimiz var" dedi. Şikayetlerin daha çok sosyal medyadan iletildiğini kaydeden Pekcan, bunun yerineya da Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden yapılması çağrısı yaptı. Pekcan, aksi halde soruşturma açılamadığını belirtti.Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı da dün itibariyle ön izne bağlandı. Tebliğ değişikliği ile listeye, piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler) eklendi.