Fırsatçının maskesi düştü

Çin'den başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan Coronavirüs salgınının ardından talebin arttığı maskelerde 5 kata kadar fiyat artışı yaşanırken, Reklam Kurulu fırsatçılara ceza yağdırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 9 firmanın haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Firma başına yaklaşık 105 bin lira ceza kesilirken, toplam ceza 1 milyon liraya dayandı.
TEKRARLARSA 10 KAT
Bakan Pekcan, "Aynı firma bu uygulamasına devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var" dedi. Şikayetlerin daha çok sosyal medyadan iletildiğini kaydeden Pekcan, bunun yerine ALO 175 ya da Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden yapılması çağrısı yaptı. Pekcan, aksi halde soruşturma açılamadığını belirtti.
İHRACAT ÖN İZNE BAĞLANDI
Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı da dün itibariyle ön izne bağlandı. Tebliğ değişikliği ile listeye, piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler) eklendi.
HAZAL ATEŞ
TEKRARLARSA 10 KAT
Bakan Pekcan, "Aynı firma bu uygulamasına devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var" dedi. Şikayetlerin daha çok sosyal medyadan iletildiğini kaydeden Pekcan, bunun yerine ALO 175 ya da Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden yapılması çağrısı yaptı. Pekcan, aksi halde soruşturma açılamadığını belirtti.
İHRACAT ÖN İZNE BAĞLANDI
Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı da dün itibariyle ön izne bağlandı. Tebliğ değişikliği ile listeye, piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler) eklendi.
HAZAL ATEŞ
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